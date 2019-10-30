Вербич: Не вижу необходимости говорить на украинском, если все понимают русский
Полузащитник киевского Динамо Беньямин Вербич рассказал о своей адаптации в Украине, а также ответил, если ли у него языковой барьер.
“Здесь мне все нравится. За это время я уже полностью привык и к новой стране и к городу. Мне было приятно заметить, что нет большой разницы между людьми в Словении и в Украине.
Маленькие различия, конечно, есть, но не кардинальные, как, например, было в Дании, где менталитет людей совсем другой. К нему было сначала трудно привыкнуть.
В Киеве у меня сразу появились друзья, в том числе и среди партнеров по команде, поэтому адаптироваться и привыкнуть было значительно легче.
Языкового барьера у меня уже давно нет. Язык учил сам, без преподавателя. В этом мне очень помог Томаш Кендзера, который перешел в Динамо раньше и сам прошел этот путь. Если я не знал какое-то слово, спрашивал у него.
Вообще, русский язык мне было легко учить, ведь он немного похож на словенский. Украинский тоже понимаю, но не говорю. Собственно, в этом нет необходимости, ведь все общаются на русском или хотя бы его понимают, - цитирует Вербича клубный журнал Динамо.
Ранее другой легионер Динамо - Миккель Дуэлунд рассказал об изучении украинского языка.
Полная версия правил