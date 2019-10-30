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Вербич: Не вижу необходимости говорить на украинском, если все понимают русский

Комментариев: 3
Полузащитник киевлян отметил, что адаптироваться в Украине ему помог Томаш Кендзера.
Беньямин Вербич
Беньямин Вербич
Getty Images

Полузащитник киевского Динамо Беньямин Вербич рассказал о своей адаптации в Украине, а также ответил, если ли у него языковой барьер.

“Здесь мне все нравится. За это время я уже полностью привык и к новой стране и к городу. Мне было приятно заметить, что нет большой разницы между людьми в Словении и в Украине.

Маленькие различия, конечно, есть, но не кардинальные, как, например, было в Дании, где менталитет людей совсем другой. К нему было сначала трудно привыкнуть.

В Киеве у меня сразу появились друзья, в том числе и среди партнеров по команде, поэтому адаптироваться и привыкнуть было значительно легче.

Языкового барьера у меня уже давно нет. Язык учил сам, без преподавателя. В этом мне очень помог Томаш Кендзера, который перешел в Динамо раньше и сам прошел этот путь. Если я не знал какое-то слово, спрашивал у него.

Вообще, русский язык мне было легко учить, ведь он немного похож на словенский. Украинский тоже понимаю, но не говорю. Собственно, в этом нет необходимости, ведь все общаются на русском или хотя бы его понимают, - цитирует Вербича клубный журнал Динамо.

Ранее другой легионер Динамо - Миккель Дуэлунд рассказал об изучении украинского языка.

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Теги: футбол, Динамо, Беньямин Вербич
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Источник: dynamo.kiev.ua

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Комментариев (3)
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denis82    30.10.2019, 11:48
Оценка:  -1
denis82
я могу на 3 языках общаться, и вообще разве в этом проблема?
Бигсэм    30.10.2019, 11:27
Оценка:  -3
Бигсэм
Какой смысл учить украинский, если все общаются на русском?
гость  (аноним)  30.10.2019, 11:25
Оценка:  +1
гость
Беньямин.....славянин.
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