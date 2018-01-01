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Жерсон Родригес: Украинцы обладают не слишком мягким характером

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Украинцы - не самые добрые люди.
Жерсон Родригес
Жерсон Родригес
ФК Динамо Киев

Нападающий Динамо Жерсон Родригес поделился впечатлениями по поводу украинского города и людей.

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“Когда я переходил в Динамо, то понимал, что вряд ли сразу привыкну к новой стране со своими особенностями, культурой, языком. Больше всего помог опыт выступлений в Молдове. В ваших стран много общего.

Очевидно, что Динамо является клубом с большой историей и традициями. Болельщики команды, на мой взгляд, достаточно жесткие, фанатичные. Живут игрой своего клуба, и это очень хорошо. 

Я несколько удивлен поведением украинцев. Приходилось сталкиваться с агрессией. Но постепенно привыкаю. Думаю, везде есть враждебно настроенные люди.

Но, в целом, могу сказать, что украинцы обладают не слишком мягким характером. Вероятно, это связано с непростой историей Украины“, - заявил Родригес для журнала Динамо Киев.

Отметим, что ранее сообщалось, что Родригес чуть ли не подрался с одноклубником.

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Теги: Жерсон Родригес, Динамо Киев, футбол
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Источник: Динамо Киев

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