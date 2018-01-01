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Жерсон Родригес: Однажды партнерам пришлось разнимать нас с Буяльским

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У игрока пока есть проблемы с взаимопонимание с одноклубниками.
Жерсон Родригес
Жерсон Родригес
ФК Динамо Киев

Нападающий Динамо Жерсон Родригес рассказал, как проходит его адаптация в киевском клубе.

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“Алексей Михайличенко - прекрасный человек и отличный специалист, настоящий профессионал, требовательный тренер. Мы постоянно общаемся, он обращает внимание не только на игровые моменты или тактику, но и на психологическое состояние игроков. 

Мы тренируемся интенсивнее. Тренировок стало больше, нагрузки возросли. Мы все выполняем, потому что знаем: это для нашей же пользы. 

Повысились требования ко всем игрокам. Защитники должны отрабатывать не только в обороне, но и идти в атаку. А нападающим не надо пренебрегать работой в защите и прессингом.

У меня пока есть проблемы по взаимодействию с партнерами: иногда бегу в атаку и при этом не всегда получаю поддержку, и мне некому отдать мяч. Это вопрос взаимопонимания на поле. Уверен, что скоро проблема решится.

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Мне комфортнее играть на левом фланге. Но есть потребность сыграть вратарем - я сыграю, так же, как и на любой другой позиции. Играю для всей команды, а не для себя. Моя главная задача - помочь Динамо.

С Вербича, Кадири и Буяльским самые лучшие отношения. Виталия учу английскому языку, а он меня русской и украинской.

Однажды у нас с ним было недоразумение на тренировке. Партнерам по команде пришлось нас разнимать. Но мы нашли общий язык и теперь хорошо общаемся“, - рассказал Родригес официальному журналу Динамо Киев.

Напомним, что Родригес перешел в Динамо в летнее трансферное окно.

Отметим, что футболист Динамо раскритиковал киевский клуб.

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Теги: Жерсон Родригес, Динамо Киев
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Источник: ФК Динамо Киев

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