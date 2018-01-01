Цыганык: Михайличенко нужно нести ответственность за то, что поддержал трансфер Соля

Испанец будет играть.

Игорь Цыганык, который ведет собственную программу Цыганык Live, сообщил, что нынешний главный тренер Динамо Алексей Михайличенко поддержал приобретение Франа Соля.

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“Появление Соля в Динамо было длительным. Поначалу говорили, что он не подходит, за него запросили большие деньги, так что его трансфер не рассматривался.

Но история длилась полтора месяца, приезжали агенты, снижали цену, старались дожать президента. В какой-то момент президент послушал главного тренера Хацкевича, который сказал, что именно этот футболист ему нужен.

Но перед трансфером Суркис провел своего рода опрос среди селекционеров. На тот момент спортивный директор Динамо Алексей Михайличенко был за подписание Соля.

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Соль играет, потому что Михайличенко сейчас нужно нести ответственность за решение, нужно ставить Соля, давать ему играть.

Показать, что Соль сейчас не подходит Динамо - на это никто не решится.

Вторая причина - Соля нужно продавать. Если он не будет играть - потенциальные покупатели посмотрят статистику, это повлияет на интерес и цену“, - рассказал ведущий в программе Цыганык Live.

Напомним, что у испанца 5-летний контракт со “столичным“ клубом.