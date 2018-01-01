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Палкин назвал самый успешный и самый сложный трансферы Шахтера

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Сергей Палкин рассказал о трансферной политике донецкого клуба.
Сергей Палкин
Сергей Палкин
ФК Шахтер Донецк

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин назвал самые успешные и сложные трансферы “горняков“.

“Что имеется в виду “самый успешный“? Тут же вопрос в том, что каждый футболист, которого мы приобретаем, делает нам какой-то результат. Тут же не важно, что вы купили дешевле, а продали дороже.

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Вы можете вообще бесплатно отпустить, но если этот футболист поможет выиграть вам Лигу чемпионов, тогда вопрос: а какой это трансфер? Успешный или нет? Поэтому здесь очень скользкий вопрос. Его можно смотреть под разными ракурсами.

Если говорить о деньгах? Наверное, Тейшейра. Это если говорить именно о деньгах. За сколько купили и за сколько продали.

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Из структурированных сделок самой сложной была по Фреду. Манчестер Юнайтед имеет в штате бывших банкиров, аудиторов, там работают системные менеджеры. Они структурировали бизнес очень серьезно.

С точки зрения переговорного процесса это была самая сложная сделка вообще. И по времени, и по сложности переговоров, и по самому контракту“, - приводит слова Палкина Футбол 1/2.

Напомним, донецкий Шахтер приобрел Тейшейру за 6 миллионов евро, а продал за 50 миллионов евро. Фреда “горняки“ купили за 15 миллионов евро, а продали - за 59 миллионов.

Ранее Сергей Палкин прокомментировал трансфер Анатолия Тимощука в Зенит за 25 миллионов.

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Теги: Сергей Палкин, Шахтер, Шахтер Донецк, Украина, футбол, трансферы
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