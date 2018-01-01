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Динамо Киев - Шахтер: где смотреть матч Кубка Украины

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Динамо и Шахтер сыграют в 1/8 финала Кубка Украины. Узнайте, где смотреть этот поединок в прямом эфире.
Динамо - Шахтер: где смотреть матч
Динамо - Шахтер: где смотреть матч
ФК Шахтер Донецк

В среду, 30-го октября, киевское Динамо сыграет с донецким Шахтером в рамках 1/8 финала Кубка Украины. Встреча состоится в Киеве на НСК Олимпийский в 19:30 по киевскому времени.

Где смотреть матч Динамо - Шахтер? В Украине в прямом эфире поединок покажет телеканал 2+2.

Отметим, что на нашем сайте также будет доступна онлайн трансляция матча Динамо - Шахтер.

Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на этот поединок.

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