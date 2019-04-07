Динамо - Шахтер: онлайн трансляция матча 1/8 финала Кубка Украины

Динамо и Шахтер встретятся в 1/8 финала Кубка Украины. Следите за событиями поединка в нашей онлайн трансляции.

В среду, 30-го октября, киевское Динамо примет донецкий Шахтер в рамках 1/8 финала Кубка Украины. Поединок состоится в Киеве на НСК Олимпийский.

Онлайн трансляция матча Динамо - Шахтер будет доступна в этой новости 30-го октября, начиная с 19:30.

Данный поединок интригует тем, что четвертьфиналист на этой стадии определяется по итогу одного поединка, поэтому именно победитель пройдет в следующую стадию турнира.

Стоит отметить,что впервые Михайличенко и Каштру встретятся в противостоянии в качестве тренеров - в этом сезоне в двух предыдущих встречах Динамо и Шахтера киевским клубом руководил Александр Хацкевич. В Суперкубке Украины победу праздновало Динамо, а вот в УПЛ выиграли “горняки“.

Что касается встреч команд в Кубке Украины, то это будет 16-й поединок команд, из которых 10 раз они пересекались в финале турнира и каждая из команд отпраздновала по пять побед. В 5-ти матчах на стадиях плей-офф Кубка Украины победил Шахтер.

В минувший уик-энд Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки в чемпионате Украины - киевляне сыграли вничью с Карпатами, а донецкий клуб расписал мировую с Александрией.

По мнению букмекеров, фаворитом в предстоящем поединке является Шахтер.

Последние очные встречи Динамо и Шахтера:

10.08.19. Динамо - Шахтер - 1:2 (УПЛ)

28.07.19. Динамо - Шахтер - 2:1 (Суперкубок Украины)

22.05.19. Шахтер - Динамо - 1:1 (Чемпионат Украины)

24.04.19. Динамо - Шахтер - 0:0 (Чемпионат Украины)

07.04.19. Шахтер - Динамо - 1:1, 4:3 по пен. (Кубок Украины)

Последние игры Динамо:

27.10.19. Динамо - Карпаты - 1:1 (УПЛ)

24.10.19. Динамо - Копенгаген - 1:1 (групповой этап ЛЕ)

20.10.19. Динамо - Александрия - 1:0 (УПЛ)

13.10.19. Динамо - Чайка 3:0 (товарищеский матч)

06.10.19. Колос - Динамо - 0:4 (УПЛ)

Последние встречи Шахтера:

27.10.19. Шахтер - Александрия - 0:0 (УПЛ)

22.10.19. Шахтер - Динамо Загреб - 2:2 (групповой этап ЛЧ)

18.10.19. Шахтер - Колос - 6:0 (УПЛ)

06.10.19. Днепр-1 - Шахтер - 0:2 (УПЛ)

01.10.19. Аталанта - Шахтер - 1:2 (групповой этап ЛЧ)