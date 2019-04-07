Динамо - Шахтер: онлайн трансляция матча 1/8 финала Кубка Украины
В среду, 30-го октября, киевское Динамо примет донецкий Шахтер в рамках 1/8 финала Кубка Украины. Поединок состоится в Киеве на НСК Олимпийский.
Онлайн трансляция матча Динамо - Шахтер будет доступна в этой новости 30-го октября, начиная с 19:30.
Данный поединок интригует тем, что четвертьфиналист на этой стадии определяется по итогу одного поединка, поэтому именно победитель пройдет в следующую стадию турнира.
Стоит отметить,что впервые Михайличенко и Каштру встретятся в противостоянии в качестве тренеров - в этом сезоне в двух предыдущих встречах Динамо и Шахтера киевским клубом руководил Александр Хацкевич. В Суперкубке Украины победу праздновало Динамо, а вот в УПЛ выиграли “горняки“.
Что касается встреч команд в Кубке Украины, то это будет 16-й поединок команд, из которых 10 раз они пересекались в финале турнира и каждая из команд отпраздновала по пять побед. В 5-ти матчах на стадиях плей-офф Кубка Украины победил Шахтер.
В минувший уик-энд Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки в чемпионате Украины - киевляне сыграли вничью с Карпатами, а донецкий клуб расписал мировую с Александрией.
По мнению букмекеров, фаворитом в предстоящем поединке является Шахтер.
Последние очные встречи Динамо и Шахтера:
10.08.19. Динамо - Шахтер - 1:2 (УПЛ)
28.07.19. Динамо - Шахтер - 2:1 (Суперкубок Украины)
22.05.19. Шахтер - Динамо - 1:1 (Чемпионат Украины)
24.04.19. Динамо - Шахтер - 0:0 (Чемпионат Украины)
07.04.19. Шахтер - Динамо - 1:1, 4:3 по пен. (Кубок Украины)
Последние игры Динамо:
27.10.19. Динамо - Карпаты - 1:1 (УПЛ)
24.10.19. Динамо - Копенгаген - 1:1 (групповой этап ЛЕ)
20.10.19. Динамо - Александрия - 1:0 (УПЛ)
13.10.19. Динамо - Чайка 3:0 (товарищеский матч)
06.10.19. Колос - Динамо - 0:4 (УПЛ)
Последние встречи Шахтера:
27.10.19. Шахтер - Александрия - 0:0 (УПЛ)
22.10.19. Шахтер - Динамо Загреб - 2:2 (групповой этап ЛЧ)
18.10.19. Шахтер - Колос - 6:0 (УПЛ)
06.10.19. Днепр-1 - Шахтер - 0:2 (УПЛ)
01.10.19. Аталанта - Шахтер - 1:2 (групповой этап ЛЧ)
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