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Коноплянка: Лучше не говорить, а исправить ошибки

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"Горняки" недовольны ничейным результатом.
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
ФК Шахтер Донецк

Футболист донецкого Шахтера Евгений Коноплянка подвел итоги ничейного матча с Александрией в рамках 12-го тура УПЛ.

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“Хочу поздравить Александрию, ребята заслужили, боролись, бились. Они заслужили балл. 

Нам нужно разобраться, сесть и обсудить, чего не хватило для победы. Лучше не говорить, а исправить ошибки, которые были на поле и перенести на следующий матч“, - рассказал Коноплянка для Футбольного формата.

Напомним, что “горняки“ впервые потеряли очки в данном розыгрыше чемпионата УПЛ.

Отметим, что игрок Шахтера получил прямую красную карточку за умышленный удар соперника ногой.

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Теги: Евгений Коноплянка, Шахтер Донецк, Александрия, УПЛ
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Источник: Футбольный формат

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