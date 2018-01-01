Коноплянка: Лучше не говорить, а исправить ошибки
"Горняки" недовольны ничейным результатом.
Футболист донецкого Шахтера Евгений Коноплянка подвел итоги ничейного матча с Александрией в рамках 12-го тура УПЛ.
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“Хочу поздравить Александрию, ребята заслужили, боролись, бились. Они заслужили балл.
Нам нужно разобраться, сесть и обсудить, чего не хватило для победы. Лучше не говорить, а исправить ошибки, которые были на поле и перенести на следующий матч“, - рассказал Коноплянка для Футбольного формата.
Напомним, что “горняки“ впервые потеряли очки в данном розыгрыше чемпионата УПЛ.
Отметим, что игрок Шахтера получил прямую красную карточку за умышленный удар соперника ногой.
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