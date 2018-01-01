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Беседин: Если рука мешает мячу попасть в створ - это пенальти

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Пенальти должно было назначено в матче с Карпатами.
Артем Беседин
Артем Беседин
ФК Динамо Киев

Футболист киевского Динамо Артем Беседин поделился мнением по поводу неназначенного пенальти в матче с Карпатами.

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“Когда мяч летит в створ, и ему мешает рука, то это 100% пенальти. Есть какие-то оговорки, если она прижатая - тогда да. Если она отставлена и мешает мячу попасть в створ - это пенальти“, - цитирует Беседина Профутбол.

Отметим, что матч Динамо - Карпаты завершился вничью (1:1).

Напомним, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

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Теги: Артем Беседин, Динамо Киев, УПЛ
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Источник: Профутбол

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