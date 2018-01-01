Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Алиев: Главный залог успеха нынешней сборной Украины - это ее коллектив

Комментариев: 0
Игроки боролись друг за друга.
Александр Алиев
Александр Алиев
ФК Динамо Киев

Бывший футболист сборной Украины Александр Алиев прокомментировал успешное выступление национальной команды в отборе на Евро-2020.

Читай также: Жена Морозюка стала президентом любительского клуба

“Главный залог успеха нынешней сборной Украины - это ее коллектив. Очевидно, сами ребята прониклись идеей тренерского штаба и на протяжении всего турнира были заряжены на то, чтобы завоевать путевку на Евро-2020. 

Выиграли у Португалии и подарили людям праздник. Болельщики заполнили Олимпийский, поэтому в игре с Португалией они никак не могли играть вполсилы.

Если столько болельщиков ходит на матчи, значит, им нравится игра, а футболисты дарят им классные эмоции.

Не стоит сравнивать нынешнюю сборной с той, которая была при мне. У каждого поколения был свой стиль, своя игра. Главное, что сейчас команда радует болельщиков“, - приводит слова Алиева Команда №1. 

Напомним, что сборная Украины вышла на Евро-2020 с первого места.

Поделись:
Теги: Александр Алиев, сборная Украины, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Команда №1

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь