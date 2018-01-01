Алиев: Главный залог успеха нынешней сборной Украины - это ее коллектив

Игроки боролись друг за друга.

Бывший футболист сборной Украины Александр Алиев прокомментировал успешное выступление национальной команды в отборе на Евро-2020.

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“Главный залог успеха нынешней сборной Украины - это ее коллектив. Очевидно, сами ребята прониклись идеей тренерского штаба и на протяжении всего турнира были заряжены на то, чтобы завоевать путевку на Евро-2020.

Выиграли у Португалии и подарили людям праздник. Болельщики заполнили Олимпийский, поэтому в игре с Португалией они никак не могли играть вполсилы.

Если столько болельщиков ходит на матчи, значит, им нравится игра, а футболисты дарят им классные эмоции.

Не стоит сравнивать нынешнюю сборной с той, которая была при мне. У каждого поколения был свой стиль, своя игра. Главное, что сейчас команда радует болельщиков“, - приводит слова Алиева Команда №1.

Напомним, что сборная Украины вышла на Евро-2020 с первого места.