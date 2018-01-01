Алиев: Главный залог успеха нынешней сборной Украины - это ее коллектив
Бывший футболист сборной Украины Александр Алиев прокомментировал успешное выступление национальной команды в отборе на Евро-2020.
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“Главный залог успеха нынешней сборной Украины - это ее коллектив. Очевидно, сами ребята прониклись идеей тренерского штаба и на протяжении всего турнира были заряжены на то, чтобы завоевать путевку на Евро-2020.
Выиграли у Португалии и подарили людям праздник. Болельщики заполнили Олимпийский, поэтому в игре с Португалией они никак не могли играть вполсилы.
Если столько болельщиков ходит на матчи, значит, им нравится игра, а футболисты дарят им классные эмоции.
Не стоит сравнивать нынешнюю сборной с той, которая была при мне. У каждого поколения был свой стиль, своя игра. Главное, что сейчас команда радует болельщиков“, - приводит слова Алиева Команда №1.
Напомним, что сборная Украины вышла на Евро-2020 с первого места.
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