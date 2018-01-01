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Сабо: Динамовский футбол пропал

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Динамо уже перестали бояться.
Йожеф Сабо
Йожеф Сабо
ФК Динамо Киев

Бывший тренер Динамо Йожеф Сабо поделился мнением по поводу игры киевского клуба в текущем сезоне.

“Карпатам было нечего терять. Они ждали свой момент и реализовали его.

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Конечно, Шабанова нельзя ни в чем винить. Он не специально срезал мяч в свои ворота. Нужно, чтобы Артема поддержали товарищи по команде и тренерский штаб. Матч он провел хороший. 

Динамо в чемпионате уже никто не боится. Динамовский футбол пропал. Нет того прессинга, запала, натиска, быстрых голов.

Еще до чемпионата говорил, что они будут бороться за второе место - так оно и есть“, - приводит слова Сабо 1927.kiev.ua.

Напомним, что Динамо сыграло вничью в матче с Карпатами.

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Теги: Йожеф Сабо, Динамо Киев, УПЛ
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Источник: 1927.kiev.ua.

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