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Футболист Динамо раскритиковал клуб в прямом эфире Instagram

Комментариев: 2
Самбрано недоволен организацией клуба.
Карлос Самбрано
Карлос Самбрано
1927.kiev.ua

Защитник Динамо Карлос Самбрано раскритиковал “столичный“ клуб и рассказал про свое положение в команде.

“Если в команде происходят изменения, то продают иностранца, а не украинца. 

В Динамо у меня есть хорватский друг, который играл в финале Чемпионата мира (Пиварич - прим.), он тоже выступает за вторую команду. В клубе могут использовать нас, но не делают этого. 

Шахтер играет со всеми южноамериканцами и все выигрывает. Они играют с большим удовольствием.

Здесь же другое представление о работе. В Динамо плохая организация, что есть - то есть“, - приводит слова Самбрано Depor со ссылкой на прямой эфир футболиста в Instagram. 

Ранее футболист изъявил желание сменить обстановку.

Отметим, что последний матч Динамо сыграло вничью.

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Теги: Карлос Самбрано, Динамо Киев, Шахтер Донецк, УПЛ
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  28.10.2019, 20:32
Оценка:  0
гость
У Суркисов просто финансовая ситуация немного другая vs Ахметов -это очевидно. У Динамо вполне приемлимый уровень , стабильно выход из группы ЛЕ и 2-е в ЧУ .
гость  (аноним)  28.10.2019, 19:57
Оценка:  0
гость
Суркисов в рот вы....е..ба..ть пи.. да...ра...сов, проеее..ба...ли команду гниды пейсатые.
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