Футболист Динамо раскритиковал клуб в прямом эфире Instagram

Самбрано недоволен организацией клуба.

Защитник Динамо Карлос Самбрано раскритиковал “столичный“ клуб и рассказал про свое положение в команде.

“Если в команде происходят изменения, то продают иностранца, а не украинца.

В Динамо у меня есть хорватский друг, который играл в финале Чемпионата мира (Пиварич - прим.), он тоже выступает за вторую команду. В клубе могут использовать нас, но не делают этого.

Шахтер играет со всеми южноамериканцами и все выигрывает. Они играют с большим удовольствием.

Здесь же другое представление о работе. В Динамо плохая организация, что есть - то есть“, - приводит слова Самбрано Depor со ссылкой на прямой эфир футболиста в Instagram.

Ранее футболист изъявил желание сменить обстановку.

Отметим, что последний матч Динамо сыграло вничью.