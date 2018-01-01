Палкин: Луческу научил меня многим вещам

Луческу постоянно учился чему-то новому, не только в футбольном плане.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал подробности работы с Мирчей Луческу.

“У Луческу в тот момент опыта было в тысячу раз больше, чем у меня. Естественно, я многому у него учился, во многих направлениях. Не только футбольных, но и маркетинговых.

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Он по своей сути человек, который всегда что-то узнает. Вот даже за все эти годы, сколько мы на игры летали, всегда рядом сидели и я ни разу не видел, чтобы он смотрел какой-то фильм или слушал музыку. Он постоянно что-то или читал или писал.

Я за все эти года так хотел спросить у него: “Что вы там постоянно пишете?“. Я так и не спросил, как-то мне было неудобно.

Хотя у нас прекрасные отношения сегодня и можно было вернуться к этому вопросу. Но он постоянно что-то писал. Понятное дело, 70% того, что он писал, это футбольное направление, но были и нефутбольные темы.

Он достаточно глубокий, интересный и сложный человек. Творческие люди всегда сложные, к ним непросто привыкнуть и приспособиться, но от них многое получаешь.

Я ему очень благодарен, что многим вещам он меня научил“, - рассказал Палкин для Футбол 1/2.

Отметим, что Палкин также рассказал подробности перехода украинского полузащитника в питерский Зенит.