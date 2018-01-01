Палкин: Нам никто не верил, что Зенит заплатил 25 миллионов за Тимощука

Зенит купил украинского полузащитника за огромный деньги.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал подробности перехода Анатолий Тимощука в питерский Зенит в 2007 году.

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“Такое понятие, как рыночная стоимость - его нет. Например, когда мы продавали Тимощука, никто не верил, что Зенит заплатил нам 25 миллионов. А оно же так и есть.

Рассказывают, трубами отдали, газом в том числе. Что только не писали. Но факт в том, что на тот момент они были готовы отдать эти деньги. Он нужен был им, за 25 миллионов - только им.

Считаю, он отбил все эти заплаченные деньги. Значит, они приняли правильное решение“, - рассказал Палкин в программе Великий футбол.

Отметим, что Палкин также рассказал подробности несостоявшегося трансфера Милевского в состав “горняков“.