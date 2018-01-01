Кривцов поделился трогательными фотографиями с женой и детьми

Защитник Шахтера признался, что согласился на фотосессию потому, что супруга пообещала ему массаж.

Сергей Кривцов с супругой Юлией и детьми

Игрок донецкого Шахтера и сборной Украины Сергей Кривцов показал своим поклонникам трогательные осенние снимки со своими детьми и супругой Юлией.

28-летний футболист опубликовал фото на своей страничке в Instagram.

Сергей Кривцов с супругой Юлией и детьми instagram.com/kriva4/

Сергей Кривцов с супругой Юлией и детьми

“Я не очень люблю фотосессии, точнее их ненавижу. Но обещанные 30 минут массажа от Юлии Кривцовой - и я позирую в кадре“, - написал Сергей в комментарии к публикации.

Сергей Кривцов с дочкой instagram.com/kriva4/

Сергей Кривцов с супругой Юлией и дочкой instagram.com/kriva4/

Впрочем, Юлия уже успела ответить мужу в комментарии: “Ты уверен, что я обещала?“.

Сергей Кривцов с супругой Юлией и детьми

Ранее сообщалось, что невеста Александра Зинченко попала под критику из-за фото с Роналду.