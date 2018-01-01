Кривцов поделился трогательными фотографиями с женой и детьми
Защитник Шахтера признался, что согласился на фотосессию потому, что супруга пообещала ему массаж.
Игрок донецкого Шахтера и сборной Украины Сергей Кривцов показал своим поклонникам трогательные осенние снимки со своими детьми и супругой Юлией.
28-летний футболист опубликовал фото на своей страничке в Instagram.
“Я не очень люблю фотосессии, точнее их ненавижу. Но обещанные 30 минут массажа от Юлии Кривцовой - и я позирую в кадре“, - написал Сергей в комментарии к публикации.
Впрочем, Юлия уже успела ответить мужу в комментарии: “Ты уверен, что я обещала?“.
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