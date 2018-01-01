Палкин: Мы делали Динамо предложение по Милевскому, но нам отказали

Сергей Палкин рассказал о взаимоотношениях Шахтера и Динамо на трансферном рынке.

В прошлом в прессе неоднократно появлялась информация об интересе донецкого Шахтера к звездам киевского Динамо - Евгению Хачериди и Артему Милевскому . Об этих переговорах рассказал генеральный директор “горняков“ Андрей Палкин.

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“Может быть, на каких-то самых ранних стадиях, когда Хачериди реально выглядел очень хорошо, был интерес. Он парень такой, больше эмоциональный. Я и в это трансферное окно слышал, и в прошлое, и в позапрошлое - чуть ли не в каждое трансферное окно Хачериди связывают с Шахтером.

Милевский? Мы интересовались, даже предложение делали, я помню. Нам отказали. Думаю, Игорь Суркис жалеет сейчас, что он отказал. Торга не было: мы отослали предложение, нам отказали, все. На этом и закончили“, - рассказал Палкин в эфире программы Великий футбол.

Кроме того, Палкин прокомментировал трансферы игроков из Динамо в Шахтер и в обратном направлении.

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“Вообще не вижу никакой проблемы, если футболист Динамо Киев перейдет к нам или наоборот. В чем тут проблема? Я не понимаю, по сути, честно. На поле - да, мы конкуренты, в чемпионате там.

Но при чем тут трансферная деятельность, взаимоотношения? У меня, например, с Динамо прекрасные взаимоотношения. С Резо Чохонелидзе мы общаемся, он великолепный специалист“, - заявил Палкин.

Напомним, совсем недавно Евгений Хачериди стал игроком Динамо-Брест, где выступает Артем Милевский.