Рябоконь - лучший тренер 12-го тура УПЛ
Наставник Десны получил за минувший тур оценку 4,4 балла.
В Украине состоялись поединки 12-го тура чемпионата страны, по итогам которого УПЛ назвала имя лучшего тренера тура.
Как сообщает пресс-служба чемпионата Украины, лучшим наставником стал главный тренер Десны Александр Рябоконь.
Эксперты поставили специалисту оценку 4,4 балла. Подопечные специалиста в минувшем туре на выезде крупно обыграли ФК Львов (1:4) сохранив третью строчку в турнирной таблице.
Напомним, лучшим тренером 11-го тура УПЛ стал наставник Зари Виктор Скрипник.
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