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Рябоконь - лучший тренер 12-го тура УПЛ

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Наставник Десны получил за минувший тур оценку 4,4 балла.
Александр Рябоконь
Александр Рябоконь
УПЛ

В Украине состоялись поединки 12-го тура чемпионата страны, по итогам которого УПЛ назвала имя лучшего тренера тура.

Как сообщает пресс-служба чемпионата Украины, лучшим наставником стал главный тренер Десны Александр Рябоконь.

Эксперты поставили специалисту оценку 4,4 балла. Подопечные специалиста в минувшем туре на выезде крупно обыграли ФК Львов (1:4) сохранив третью строчку в турнирной таблице.

Напомним, лучшим тренером 11-го тура УПЛ стал наставник Зари Виктор Скрипник.

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Теги: футбол, Десна, Александр Рябоконь, УПЛ
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