Рябоконь - лучший тренер 12-го тура УПЛ

Наставник Десны получил за минувший тур оценку 4,4 балла.

В Украине состоялись поединки 12-го тура чемпионата страны, по итогам которого УПЛ назвала имя лучшего тренера тура.

Как сообщает пресс-служба чемпионата Украины, лучшим наставником стал главный тренер Десны Александр Рябоконь.

Эксперты поставили специалисту оценку 4,4 балла. Подопечные специалиста в минувшем туре на выезде крупно обыграли ФК Львов (1:4) сохранив третью строчку в турнирной таблице.

Напомним, лучшим тренером 11-го тура УПЛ стал наставник Зари Виктор Скрипник.