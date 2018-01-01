Суркис: Возможно, зимой мы вернем Леднева и Русина

Президент Динамо назвал молодых игроков потенциальным усилением команды.

Президент Динамо Игорь Суркис поделился своим мнением о выступлениях Богдана Леднева и Назария Русина в луганской Заре, а также рассказал о том, когда киевский клуб планирует вернуть игроков.

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“Очень рады за Леднева, очень рады за Русина, которые играют, и за Тымчика. Это наше потенциальное усиление. Они набираются опыта, и вполне возможно, что если не зимой, то летом, мы Леднева и Русина обязательно заберем.

Я считаю, что Леднев сейчас в очень хорошей форме. Когда мы приглашали его в Динамо, он и тогда показывал качественный футбол. Мы отдали его в аренду, чтобы он играл и набирался опыта“, - прокомментировал Суркис в интервью программе ПроФутбол.

Напомним, Русин и Леднев отличились голами в матче против Ворсклы и помогли Заре победить со счетом 4:0.

Ранее сообщалось, что Богдан Леднев стал лучшим игроком 12-го тура УПЛ.