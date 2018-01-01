Леднев стал лучшим игроком 12-го тура УПЛ
Полузащитник Зари отметился результативными действиями в матче против Ворсклы.
УПЛ признала полузащитника Зари Богдана Леднева лучшим игроком 12-го тура чемпионата Украины, сообщает официальный сайт организации.
Экспертная комиссия высоко оценила результативные действия футболиста в матче против Ворсклы (4:0), где он отметился голом и результативной передачей.
Отметим, что в голосовании Леднев обошел голкипера Александрии Юрия Панькива и нападающего Десны Дмитрия Хлебаса.
Напомним, лучшим игроком предыдущего тура чемпионата Украины был защитник Динамо Виталий Миколенко.
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