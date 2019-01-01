Шахтер обошел Динамо по количеству зрителей на стадионе в минувшем туре УПЛ

В Украине состоялись поединки 12-го тура чемпионата страны по футболу.

В минувший уик-энд состоялись матчи 12-го тура чемпионата Украины, которые посетили 17 805 зрителей.

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Самым посещаемым поединком стала встреча в Харькове на ОСК Металлист между донецким Шахтером и Александрией (0:0), которую посетили 5 741 фанат. Чуть меньше было болельщиков в Киеве на НСК Олимпийский, где Динамо принимал Карпаты (1:1) - 5 085.

А вот самая низкая посещаемость была в Киеве на стадионе Динамо, где проходит матч между Олимпиком и Днепром-1. На эту встречу пришли 430 человек.

Стоит сказать, что посещаемость 12-го тура стала самой низкой в текущем сезоне УПЛ (если считать матчи 4-го тура вместе - вначале было проведено 5 поединков с посещаемостью 15 548 человек, и только через месяц состоялся перенесенный матч тура, на который пришло 8 196 зрителей).

Матч Количество человек Шахтер - Александрия 5 741 Динамо - Карпаты 5 085 Мариуполь - Колос 3 150 Заря - Ворскла 2 687 Львов - Десна 712 Олимпик - Днепр-1 430 В среднем за матч: 2 968 Всего за тур: 17 805 Всего за сезон: 362 491

Напомним, в матче 11-го тура УПЛ между Олимпиком и Ворсклой была зафиксирована самая низкая посещаемость в сезоне.