Шахтер обошел Динамо по количеству зрителей на стадионе в минувшем туре УПЛ
В минувший уик-энд состоялись матчи 12-го тура чемпионата Украины, которые посетили 17 805 зрителей.
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Самым посещаемым поединком стала встреча в Харькове на ОСК Металлист между донецким Шахтером и Александрией (0:0), которую посетили 5 741 фанат. Чуть меньше было болельщиков в Киеве на НСК Олимпийский, где Динамо принимал Карпаты (1:1) - 5 085.
А вот самая низкая посещаемость была в Киеве на стадионе Динамо, где проходит матч между Олимпиком и Днепром-1. На эту встречу пришли 430 человек.
Стоит сказать, что посещаемость 12-го тура стала самой низкой в текущем сезоне УПЛ (если считать матчи 4-го тура вместе - вначале было проведено 5 поединков с посещаемостью 15 548 человек, и только через месяц состоялся перенесенный матч тура, на который пришло 8 196 зрителей).
|Матч
|Количество человек
|Шахтер - Александрия
|5 741
|Динамо - Карпаты
|5 085
|Мариуполь - Колос
|3 150
|Заря - Ворскла
|2 687
|Львов - Десна
|712
|Олимпик - Днепр-1
|430
|В среднем за матч:
|2 968
|Всего за тур:
|17 805
|Всего за сезон:
|362 491
Напомним, в матче 11-го тура УПЛ между Олимпиком и Ворсклой была зафиксирована самая низкая посещаемость в сезоне.
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