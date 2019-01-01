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Шахтер обошел Динамо по количеству зрителей на стадионе в минувшем туре УПЛ

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В Украине состоялись поединки 12-го тура чемпионата страны по футболу.
УПЛ: посещаемость 12-го тура чемпионата страны
УПЛ: посещаемость 12-го тура чемпионата страны
ФК Шахтер Донецк

В минувший уик-энд состоялись матчи 12-го тура чемпионата Украины, которые посетили 17 805 зрителей.

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Самым посещаемым поединком стала встреча в Харькове на ОСК Металлист между донецким Шахтером и Александрией (0:0), которую посетили 5 741 фанат. Чуть меньше было болельщиков в Киеве на НСК Олимпийский, где Динамо принимал Карпаты (1:1) - 5 085.

А вот самая низкая посещаемость была в Киеве на стадионе Динамо, где проходит матч между Олимпиком и Днепром-1. На эту встречу пришли 430 человек.

Стоит сказать, что посещаемость 12-го тура стала самой низкой в текущем сезоне УПЛ (если считать матчи 4-го тура вместе - вначале было проведено 5 поединков с посещаемостью 15 548 человек, и только через месяц состоялся перенесенный матч тура, на который пришло 8 196 зрителей).

МатчКоличество человек
Шахтер - Александрия5 741
Динамо - Карпаты5 085
Мариуполь - Колос3 150
Заря - Ворскла2 687
Львов - Десна712
Олимпик - Днепр-1430
В среднем за матч:2 968
Всего за тур:17 805
Всего за сезон:362 491

Напомним, в матче 11-го тура УПЛ между Олимпиком и Ворсклой была зафиксирована самая низкая посещаемость в сезоне.

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