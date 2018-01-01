Хочолава: Мы могли сделать больше в матче с Александрией

"Горняки" впервые в текущем сезоне потеряли очки.

В матче 12-го тура чемпионата Украины Шахтер на своем поле сыграл в нулевую ничью с Александрией и впервые в текущем сезоне потерял очки. Итоги поединка подвел защитник "горняков" Давид Хочолава.

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"Надо отметить, что играли с очень сильной командой и где-то нам не повезло. Также нужно выделить великолепную игру Панькива.

Впечатления двоякие - конечно, хотелось выиграть, тем более, на ноль мы сыграли. Думаю, мы могли сделать больше", - сказал Хочолава в комментарии телеканалу Футбол.

Следующий матч Шахтер проведет в 1/8 финала Кубка Украины против Динамо 30-го октября.