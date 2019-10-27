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Сборная Украины по футзалу пробилась в элит-раунд квалификации ЧМ-2020

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"Сине-желтые" пять раз отметились в воротах соперника.
Сборная Украины по футзалу / ffu
Сборная Украины по футзалу / ffu

Национальная команда Украины по футзалу вышла в элитный раунд отбора на чемпионат мира-2020, обыграв в последнем матче основного раунда Северную Македонию с разгромным счетом 5:1.

В первом тайме подопечные Александра Косенко забили четырежды, а во второй половине поединка сборные обменялись голами.

После трех туров "сине-желтые" имеют в активе 7 пунктов. Вторая путевка будет разыграна между Словенией и косоварами. 

Напомним, что ранее Украина разгромно победила Косово (7:1), а затем сыграла вничью со словаками (2:2). 

Отметим, что в элит-раунде команды поделятся на четыре подгруппы по четыре участника. Первые места напрямую выйдут на мундиаль, тогда как вторые позиции разыграют между собой путевки в стыковых играх.

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