Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Метревели: Цыганков застрял в прошлом и не может выйти на новый уровень

Комментариев: 0
Михаил также считает, что это особенно отражается на его выступления в еврокубках.
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Известный футбольный агент и футбольный эксперт Михаил Метревели высказался касательно перспектив украинского хавбека Динамо Виктора Цыганкова.

"Цыганков застрял в недалеком прошлом и пока никак не может выйти на новый уровень.

Особенно это заметно в еврокубках — там, где нужно заявлять о мастерстве, уровне и классе. А у него немного не получается", - рассказал функционер в эфире программы Великий футбол.

Напомним, что в последнем матче киевское Динамо сыграло вничью с львовскими Карпатами в рамках УПЛ.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь