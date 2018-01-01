Метревели: Цыганков застрял в прошлом и не может выйти на новый уровень

Михаил также считает, что это особенно отражается на его выступления в еврокубках.

Известный футбольный агент и футбольный эксперт Михаил Метревели высказался касательно перспектив украинского хавбека Динамо Виктора Цыганкова.

"Цыганков застрял в недалеком прошлом и пока никак не может выйти на новый уровень.

Особенно это заметно в еврокубках — там, где нужно заявлять о мастерстве, уровне и классе. А у него немного не получается", - рассказал функционер в эфире программы Великий футбол.

Напомним, что в последнем матче киевское Динамо сыграло вничью с львовскими Карпатами в рамках УПЛ.