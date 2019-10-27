Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Патрик грубо ударил соперника и получил красную карточку

Комментариев: 0
У бразильца сдали нервы после фола Евгения Банады.
Алан Патрик
Алан Патрик
Getty Images

В рамках 12-го тура чемпионата Украины донецкий Шахтер в Харькове принимал Александрию. Поединок завершился вничью, а "горняки" впервые потеряли очки в сезоне-2019/20.

Интересно, что на 75-й минуте матча футболист "горняков" Алан Патрик получил удаление за неспортивное поведение. Игрок гостей Евгений Банада сзади схватил бразильца, а у того не выдержали нервы и он ударил полузащитника сзади по ногам. Арбитру ничего не оставалось, кроме как показать красную карточку Патрику.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь