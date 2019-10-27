Патрик грубо ударил соперника и получил красную карточку

У бразильца сдали нервы после фола Евгения Банады.

В рамках 12-го тура чемпионата Украины донецкий Шахтер в Харькове принимал Александрию. Поединок завершился вничью, а "горняки" впервые потеряли очки в сезоне-2019/20.

Интересно, что на 75-й минуте матча футболист "горняков" Алан Патрик получил удаление за неспортивное поведение. Игрок гостей Евгений Банада сзади схватил бразильца, а у того не выдержали нервы и он ударил полузащитника сзади по ногам. Арбитру ничего не оставалось, кроме как показать красную карточку Патрику.

