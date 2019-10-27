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Динамо - Карпаты 1:1 видео голов и обзор матча УПЛ

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Вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

Динамо упустило победу над Карпатами
Динамо упустило победу над Карпатами
ФК Динамо Киев

В матче 12-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо на своем поле принимало львовские Карпаты.

Несмотря на доминирование “бело-синих“, подопечные Романа Санжара смогли добыть ничейный результат на последних минутах благодаря автоголу Шабанова (1:1).

Смотрите видео голов и обзор матча Динамо - Карпаты:

Динамо Киев - Карпаты Львов 1:1
Голы: 1:0 – 49 Вербич, 1:1 – 85, автогол Шабанов.

Динамо – Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Шапаренко, Гармаш (Шепелев, 79), Сидорчук, Караваев, Цыганков, Родригеш (Вербич, 46), Фран Соль (Беседин, 46).

Карпаты – Кудрик, Веремиенко, Мартинс, Халль, Вакуленко, Клец (Бойчук, 83), Ди Франко, Назарина, Лоренцен (Гуцуляк, 46), Лях (Понде, 73), Жоао Диого.

Предупреждения: Сидорчук (39), Попов (65), Ди Франко (81).

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