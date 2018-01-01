Шахтер впервые в сезоне потерял очки, сыграв вничью с Александрией

"Оранжево-черные" не смогли распечатать ворота "александрийцев".

В рамках центрального матча 12-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер на ОСК Металлист принимал Александрию.

Футболисты так и не смогли выявить сильнейшего в матче, как и распечатать ворота - 0:0. "Горняки" впервые в этом сезоне потеряли очки, однако их главные соперники тоже не смогли одержать победу - Динамо упустило победу над Карпатами на последних минутах.

В следующем туре Шахтер поедет во Львов играть против Карпат, а Александрия примет Мариуполь.

Шахтер — Александрия 0:0

Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Хочолава, Исмаили — Коваленко (Алан Патрик, 59), Степаненко — Тете (Коноплянка, 59), Марлос (Соломон, , Тайсон — Мораес.



Александрия: Панькив — Запорожан (Банада, 59), Дубра, Бабогло, Стецьков — Гречишкин, Довгий — Лучкевич, Третьяков (Бухал, 90), Задерака (Пашаев, 61) — Шастал.

Предупреждения: Тете, Степаненко, Хочолава — Гречишкин, Банада, Шастал, Бабогло, Довгий.

На 76-й минуте был удален Алан Патрик (Шахтер) (неспортивное поведение).