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Динамо упустило победу над Карпатами на последних минутах

Комментариев: 2
Киевляне не смогли удержать победу в поединке чемпионата Украины.
Карпаты вырвали победу в матче против Динамо
Карпаты вырвали победу в матче против Динамо
ФК Динамо Киев

В матче 12-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо на своем поле принимало львовские Карпаты.

На протяжении всего матча "бело-синие" контролировали ход игры, однако не реализовывали свои моменты. Во втором тайме Вербич смог вывести Динамо вперед, но на последних минутах Шабанов забил автогол, из-за чего киевляне упустили победу.

Динамо Киев - Карпаты Львов 1:1
Голы: 1:0 – 49 Вербич, 1:1 – 85, автогол Шабанов.

Динамо – Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Шапаренко, Гармаш (Шепелев, 79), Сидорчук, Караваев, Цыганков, Родригеш (Вербич, 46), Фран Соль (Беседин, 46).

Карпаты – Кудрик, Веремиенко, Мартинс, Халль, Вакуленко, Клец (Бойчук, 83), Ди Франко, Назарина, Лоренцен (Гуцуляк, 46), Лях (Понде, 73), Жоао Диого.

Предупреждения: Сидорчук (39), Попов (65), Ди Франко (81).

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Комментариев (2)
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Потому_что    27.10.2019, 19:38
Оценка:  +1
Потому_что
Продали бы уже клуб и не мучились.
Аlexandr_911    27.10.2019, 19:14
Оценка:  +4
Аlexandr_911
молодчики фк дырка - поздоровляю. перекладина вас спасла на последней минуте)))
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