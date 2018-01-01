Десна разгромила Львов

Подопечные Александра Рябоконя без проблем обыграли аутсайдера чемпионата.

Черниговская Десна добыла разгромную победу над Львовом в 12-м туре чемпионата Украины.

Черниговцы начали матч без раскачки, отгрузив сопернику два мяча в первые девять минут, а пред перерывом в воротах хозяев оказался и третий мяч. В начале второго тайма Хлебас оформил дубль, после чего усилиями Пернамбуко Львов забил гол престижа.

Десна потеснила киевское Динамо со второго места в турнирной таблице - у команд по 23 очка, но киевляне свой матч 12-го тура проведут позже. Львов находится на предпоследней позиции.

ПФК Львов — Десна 1:4

Голы: Пернамбуко, 60 — Д, Фаворов, 2 (с пенальти), Хлебас, 9, 46, Дегтярев, 41

ПФК Львов: Сарнавский — Гончар, Борзенко, Братков, Насонов — Приймак, Квасный (Богунов, 46) — Пернамбуко, Алваро (Велвес, 89), Шина (Зубков, 61) — Ренан

Десна: Паст — Конопля, Гитченко, Имереков, Западня — Д. Фаворов, Огиря (Ермаков, 87) — Калитвинцев (Старенький, 78), А. Фаворов, Хлебас — Дегтярев (Картушов, 68)

Предупреждения: Алваро, Ренан, Богунов — Конопля, Картушов

Удаление: Ренан, 80 (повторное предупреждение)