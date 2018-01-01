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Заря - Ворскла 4:0 Видео голов и обзор матча

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Команда Виктора Скрипника разгромила соперника.
Заря - Ворскла 4:0
Заря - Ворскла 4:0
ФК Ворскла

Заря уверенно обыграла полтавскую Ворсклу в матче 12-го тура чемпионата Украины. Поединок прошел на Славутич-Арене в Запорожье и завершился со счетом 4:0.

Голы забили Назарий Русин, Владлен Юрченко, Владислав Кабаев и Богдан Леднев.

Смотрите видеообзор этого поединка на нашем сайте:

Заря - Ворскла 4:0
Голы: Русин, 16, Юрченко, 45+2 (с пенальти), Кабаев, 61, Леднев, 77

Заря: Шевченко — Тымчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко (Белый, 60) — Иванисеня (Хомченовский, 72) — Леднев, Юрченко, Кочергин (Лунев, 46) — Кабаев, Русин

Ворскла: Резник — Пердута, Чеснаков, Баенко, Мельничук — Челядин — Стрижак (Кравченко, 81), Васин, Луизао (Мартыненко, 60), Ребенок — Коломоец (Козыренко, 66)

Предупреждения: Леднев — Баенко, Мельничук, Васин

Удаление: Баенко, 56 (повторное предупреждение)

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Теги: Заря, Ворскла, УПЛ
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