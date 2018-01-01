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Мариуполь - Колос 2:0 видео голов и обзор матча УПЛ

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Мариуполь одержал уверенную победу над Колос. Смотри видео голов и обзор матча УПЛ.

Колос уступил Мариуполю в матче 12-го тура чемпионата Украины.

Мариуполь - Колос 2:0

Голы: Кирюханцев, 39, Топалов, 86

Мариуполь: Гальчук — Кирюханцев, Чоботенко, Дава, Быков (Тищенко, 80) — Танковский, Федорчук — Чурко (Топалов, 70), Мишнев, Горбунов (Корниенко, 68) — Вакула

Колос: Волынец — Зозуля, Максименко, Парамонов, Черноморец — Милько, Ориховский — Морозко, Ильин, Смирный (Кызылатеш, 25 (Д. Костышин, 77)) — Нехтий (Кожушко, 66)

Предупреждения: Ориховский, Максименко

Удаление: Максименко, 90 (повторное предупреждение)

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Теги: Мариуполь, Колос, видео обзор, видео голов
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