Олимпик - Днепр-1 3:2 Видео голов и обзор матча
Днепряне доигрывали матч вдесятером.
Олимпик в рамках 12-го тура украинской Премьер-лиги обыграл Днепр-1 со счетом 3:2.
Победный гол футболисты донецкой команды забили в дебюте заключительной 10-минутки поединка.
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Олимпик — Днепр-1 3:2
Голы: Тейшейра, 11, Кравчук, 69, Вантух, 81 — Когут, 4, Назаренко, 71
Олимпик: Крынский — Е. Пасич (Джеффри, 77), Гришко, Лукьянчук, Вантух — Цымбалюк, Политыло — Ксенз, Кравчук, Тейшейра — Шахаб (Балашов, 62).
Днепр-1: Юрчук — Сафронов, Логинов, Лопыренок, Полевой — Кравченко (Вакулко, 46), Батагов (Назаренко, 67) — Булеца (Шаповал, 71), Коркишко, Когут — Супряга.
Предупреждения: Супряга, Сафронов, Вакулко, Полевой
На 68-й минуте был удален Александр Сафронов (Днепр-1) (повторное предупреждение).
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