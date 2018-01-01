Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Олимпик - Днепр-1 3:2 Видео голов и обзор матча

Комментариев: 0
Днепряне доигрывали матч вдесятером.
Олимпик - Днепр-1 3:2
Олимпик - Днепр-1 3:2
Днепр-1

Олимпик в рамках 12-го тура украинской Премьер-лиги обыграл Днепр-1 со счетом 3:2. 

Победный гол футболисты донецкой команды забили в дебюте заключительной 10-минутки поединка.

Смотрите видеообзор этого поединка на нашем сайте:

Олимпик — Днепр-1 3:2
Голы: Тейшейра, 11, Кравчук, 69, Вантух, 81 — Когут, 4, Назаренко, 71

Олимпик: Крынский — Е. Пасич (Джеффри, 77), Гришко, Лукьянчук, Вантух — Цымбалюк, Политыло — Ксенз, Кравчук, Тейшейра — Шахаб (Балашов, 62).

Днепр-1: Юрчук — Сафронов, Логинов, Лопыренок, Полевой — Кравченко (Вакулко, 46), Батагов (Назаренко, 67) — Булеца (Шаповал, 71), Коркишко, Когут — Супряга.

Предупреждения: Супряга, Сафронов, Вакулко, Полевой

На 68-й минуте был удален Александр Сафронов (Днепр-1) (повторное предупреждение).

Поделись:
Теги: Олимпик, Днепр, УПЛ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь