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Луческу: В Шахтере мне никто не говорил, что есть такой игрок - Александр Зинченко

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Румынский специалист рассказал, почему он не развивал талант Александра Зинченко.
Мирча Луческу
Мирча Луческу
Getty Images

Бывший главный тренер Шахтера Мирча Луческу рассказал, что во время своей работы в донецком клубе не знал о существовании такого игрока, как Александр Зинченко, который в последствии ушел из стана "горняков" в российскую Уфу, а потом стал игроком Манчестер Сити.

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"По поводу этого игрока я даже не знал. Когда мы покинули Донецк, молодежь тренировалась в Полтаве, а мы в Киеве. Я попросил своего помощника съездить в Полтаву и посмотреть, как готовится молодежь.

Тогда мы открыли для себя Виктора Коваленко, которого я сразу привлек к основной команде. Он даже выходил на поле в матчах Кубка Украины.

А о Зинченко я ничего не знал. Мне даже никто не говорил, что есть такой игрок. Это был его шанс: он мог или остаться в Уфе, или быть вместе со мной. Во втором случае его ждала отличная карьера", - сказал Луческу в рамках программы Вацко Light.

Ранее Мирча Луческу заявил, что украинец Ярослав Ракицкий покинул Шахтер из-за Паулу Фонсеки.

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Теги: Мирча Луческу, Шахтер, Александр Зинченко, футбол
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