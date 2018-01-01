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Жена Морозюка стала президентом любительского клуба

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Ирина Морозюк стала президентом львовского клуба FC LION.
Ирина Морозюк
Ирина Морозюк
instagram.com/irina_moroziuk/

Ирина Морозюк, знаменитая супруга украинского футболиста Николая Морозюка, отныне является президентом любительского футбольного клуба из Львова под названием FC LION.

Ирина сейчас находится во Львове, где состоялась ее официальная презентация в качестве президента клуба.

Ирина Морозюк стала президентом FC LION
Ирина Морозюк стала президентом FC LION
instagram.com/irina_moroziuk/

Информацию о своем назначении Морозюк разместила в Stories на своей страничке в Instagram.

Ирина Морозюк стала президентом FC LION
Ирина Морозюк стала президентом FC LION
instagram.com/irina_moroziuk/

Кроме того, Ирина сделал публикацию в соцсетях, где написала: “Мои львята! Имею честь быть президентом клуба FC Lion. У нас великие цели, все впереди“.

Ирина Морозюк вместе с игроками FC LION
Ирина Морозюк вместе с игроками FC LION
instagram.com/irina_moroziuk/

Ранее сообщалось, что Ирина Морозюк эффектно ответила на вызов Ибрагимовича.

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Теги: Ирина Морозюк, Украина, футбол, Львов, президент
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