Жена Морозюка стала президентом любительского клуба

Ирина Морозюк стала президентом львовского клуба FC LION.

Ирина Морозюк, знаменитая супруга украинского футболиста Николая Морозюка, отныне является президентом любительского футбольного клуба из Львова под названием FC LION.

Ирина сейчас находится во Львове, где состоялась ее официальная презентация в качестве президента клуба.

Ирина Морозюк стала президентом FC LION instagram.com/irina_moroziuk/

Информацию о своем назначении Морозюк разместила в Stories на своей страничке в Instagram.

Ирина Морозюк стала президентом FC LION instagram.com/irina_moroziuk/

Кроме того, Ирина сделал публикацию в соцсетях, где написала: “Мои львята! Имею честь быть президентом клуба FC Lion. У нас великие цели, все впереди“.

Ирина Морозюк вместе с игроками FC LION instagram.com/irina_moroziuk/

Ранее сообщалось, что Ирина Морозюк эффектно ответила на вызов Ибрагимовича.