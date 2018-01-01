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Шевченко огласил состав сборной Украины на матчи против Эстонии и Сербии

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Ноябрьские поединки пропустит Тарас Степаненко.
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал футболистов, которые прибудут в расположение национальной команды на товарищеский матч с Эстонией в Запорожье (14-го ноября) и поединок отбора на Евро-2020 против Сербии (17-го ноября).

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер Донецк), Андрей Лунин (Вальядолид, Испания), Юрий Панькив (Александрия).

Защитники: Александр Караваев, Виталий Миколенко, Артем Шабанов (все - Динамо Киев), Сергей Болбат, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (все - Шахтер Донецк), Игорь Пластун (Гент, Бельгия), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия).

Полузащитники: Евгений Коноплянка, Марлос, Виктор Коваленко (все - Шахтер Донецк), Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук (все - Динамо Киев), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Евгений Шахов (Лечче, Италия), Марьян Швед (Селтик, Шотландия).

Нападающие: Роман Яремчук (Гент, Бельгия), Жуниор Мораес (Шахтер Донецк).

Отметим, что вне заявки оказался полузащитник донецкого Шахтера Тараса Степаненко, который пропустит матч против Сербии из-за дисквалификации. 

Также под вопросом участие в поединках Александра Зинченко, который недавно перенес операцию на колене.

Заключительный сбор национальной команды в 2019-м году начнется 11-го ноября в Киеве.

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Теги: футбол, сборная Украины, Андрей Шевченко, сборная Сербии, Евро-2020
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