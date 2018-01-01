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Луческу: Ракицкий ушел из Шахтера из-за Фонсеки

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Румынский специалист считает, что его бывший подопечный принял правильное решение, перейдя в Зенит.
Мирча Луческу
Мирча Луческу
Getty Images

Экс-главный тренер Шахтера Мирча Луческу объяснил причины ухода защитника Ярослава Ракицкого из донецкой команды.

“Я считаю, что Ракицкий принял правильное решение, перейдя в Зенит. У него не сложились отношения с тогдашним тренером Фонсекой. Наверное, не было такой химии в работе, как у меня с ним. Поэтому один из них обязан должен был уйти.

Когда-то были проблемы в паре защитников Чигринский - Ракицкий. Кому-то тоже надо было уйти, и тогда Дмитрий ушел в Барселону. Потом эта проблема повторилась, но уже в паре Ракицкий - Матвиенко. Из-за этого ушел уже Ярослав“, - рассказал Луческу в эфире программы Вацко Light.

Ранее Луческу раскритиковал работу Фонсеки в Шахтере.

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Теги: футбол, Мирча Луческу, Шахтер, Зенит, Ярослав Ракицкий
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