Луческу: Ракицкий ушел из Шахтера из-за Фонсеки

Румынский специалист считает, что его бывший подопечный принял правильное решение, перейдя в Зенит.

Экс-главный тренер Шахтера Мирча Луческу объяснил причины ухода защитника Ярослава Ракицкого из донецкой команды.

“Я считаю, что Ракицкий принял правильное решение, перейдя в Зенит. У него не сложились отношения с тогдашним тренером Фонсекой. Наверное, не было такой химии в работе, как у меня с ним. Поэтому один из них обязан должен был уйти.

Когда-то были проблемы в паре защитников Чигринский - Ракицкий. Кому-то тоже надо было уйти, и тогда Дмитрий ушел в Барселону. Потом эта проблема повторилась, но уже в паре Ракицкий - Матвиенко. Из-за этого ушел уже Ярослав“, - рассказал Луческу в эфире программы Вацко Light.

Ранее Луческу раскритиковал работу Фонсеки в Шахтере.