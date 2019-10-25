Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Майкон впервые за полгода вернулся к тренировкам

Комментариев: 0
В апреле футболист перенес операцию на связках колен.
Майкон
Майкон
ФК Шахтер Донецк

Полузащитник донецкого Шахтера Майкон продолжает восстановление после травмы.

После полугодичного перерыва футболист вернулся к тренировкам с клубом. Отмечается, что бразилец уже начал легкие пробежки на поле.

Напомним, в апреле перенес операцию на обоих ногах из-за проблем со связками колен.

В сезоне-2018/19 Майкон провел за Шахтер 30 матчей во всех турнирах, где забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

Поделись:
Теги: футбол, Шахтер, Майкон
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь