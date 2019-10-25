Майкон впервые за полгода вернулся к тренировкам

В апреле футболист перенес операцию на связках колен.

Полузащитник донецкого Шахтера Майкон продолжает восстановление после травмы.

После полугодичного перерыва футболист вернулся к тренировкам с клубом. Отмечается, что бразилец уже начал легкие пробежки на поле.

Напомним, в апреле перенес операцию на обоих ногах из-за проблем со связками колен.

В сезоне-2018/19 Майкон провел за Шахтер 30 матчей во всех турнирах, где забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.