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"Шевченко меняет ментальность украинского футбола": интервью с Макелеле на канале Бей-Беги

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Вашему вниманию эксклюзивное интервью с легендарным французским футболистом от канала Бей-Беги.

Клод Макелеле
Клод Макелеле
Getty Images

Легенда мадридского Реала и лондонского Челси Клод Макелеле в интервью Youtube-каналу Бей-Беги поделился своим мнением об игре сборной Украины и работе главного тренера национальной команды Андрея Шевченко.

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“Украина - одна из лучших команд с боевым духом и качеством исполнения. Я думаю, что команда здорово покажет себя на чемпионате Европы, она выглядит убедительно.

Шевченко - потрясающий. Мне кажется, он сделал хорошую смесь из молодых игроков и тех, у кого уж есть определенный опыт. Андрей собрал хороший состав, с которым способен работать на перспективу. 

Шевченко понимает современный футбол и молодых игроков. Он способен объяснить, как нужно играть, внушить им мысли о победе, меняет ментальность украинского футбола“.

Также легендарный француз рассказал, могут ли украинские игроки хорошо показать себя в топ-клубах Европы.

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Теги: футбол, сборная Украины по футболу, Клод Макелеле, Бей-Беги, Андрей Шевченко
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