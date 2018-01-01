Саленко: Матч Украина - Россия на Евро - 2020 может стать прорывом

Футбольный матч может изменить многое.

Бывший нападающий Динамо Олег Саленко считает, что матч между сборными Украины и России на Евро-2020 может изменить ситуацию между странами.

“Они могут сыграть разве что в финале или в полуфинале, если дойдут туда и Украина, и Россия. Может быть, если четвертьфинал в разных странах будет - можем там столкнуться.

Хватит уже разногласий. Приедут наши болельщики и болельщики из России. И никаких проблем не будет. Это может стать прорывом“, - заявил Саленко в интервью для Sport Arena.

Отметим, что ранее российский эксперт также выразил надежду на то, что сборные Украины и России встретятся между собой.