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Саленко: Матч Украина - Россия на Евро - 2020 может стать прорывом

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Футбольный матч может изменить многое.
Олег Саленко
Олег Саленко
dynamo.kiev.ua

Бывший нападающий Динамо Олег Саленко считает, что матч между сборными Украины и России на Евро-2020 может изменить ситуацию между странами.

“Они могут сыграть разве что в финале или в полуфинале, если дойдут туда и Украина, и Россия. Может быть, если четвертьфинал в разных странах будет - можем там столкнуться.

Хватит уже разногласий. Приедут наши болельщики и болельщики из России. И никаких проблем не будет. Это может стать прорывом“, - заявил Саленко в интервью для Sport Arena.

Отметим, что ранее российский эксперт также выразил надежду на то, что сборные Украины и России встретятся между собой.

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Теги: Олег Саленко, сборная Украины, сборная России
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