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Агент Тайсона: Будущее моего подопечного в Милане зависит от Шахтера

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Диего Дорнеллеса подтвердил, что летом бразилец мог оказаться в Италии.
Тайсон
Тайсон
ФК Шахтер Донецк

Агент полузащитника Шахтера Тайсона Диего Дорнеллеса подтвердил, что итальянский Милан делал предложение “горнякам“ по трансферу бразильца, но получил отказ.

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“Да, Милан интересовался Тайсоном. Шахтер не принял их предложения. Они потребовали 30 миллионов евро, которые прописаны в клаусуле игрока. Я не уполномочен называть конретные цифры, но предлагаемой суммы было недостаточно.

Хотел ли Тайсон в Милан? Шахтер ему очень близок, он капитан команды. Он проводит отличный сезон за команду, все хорошо. Но он также и восхищается Миланом, для него было бы гордостью носить футболку “россонери“. Но в данный момент он уважает свою команду и ее фанатов.

Сейчас никаких контактов с Миланом нет, а будущие переговоры зависят от Шахтера. Тайсон счастлив в Шахтере, но будущее зависит не только от него“, - приводит слова Дорнеллеса Calciomercato.

Ранее агент Тайсона раскрыл причину срыва переговоров Шахтера и Ромы.

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Теги: футбол, Тайсон, Милан, Шахтер
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