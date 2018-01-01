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Рафаилов: Для нас важно показывать красивый футбол

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Генеральный директор Зари рассказал принципы игры команды.
Сергей Рафаилов
Сергей Рафаилов
ФК Заря

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов заявил, что команда не будет играть в скучный футбол.

"У многих команд УПЛ, когда они выходят на матч задача одна - не проиграть. Кто-то выбегает вперед, забивает и снова возвращается в глухую оборону.

Наша главная задача - побеждать. Поэтому мы идем вперед, раскрываемся, не забывая показывать зрелищную и результативную игру. И это вселяет оптимизм.

Мы не исключаем борьбы за высокие места, набор очков. Но для нас важно показывать красивый футбол.

Тот футбол, который нравится болельщикам. Кому интересно смотреть на вымученную ничью? Если важен лишь результат, то футбол смотреть необязательно.

Достаточно посмотреть в таблицу и все понять. А люди приходят на трибуны смотреть зрелищный футбол", - приводит слова Рафаилов официальный сайт Зари.

Отметим, что Скрипник стал лучшим тренером 11-го тура УПЛ.

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Теги: Сергей Рафаилов, Заря Луганск, УПЛ
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