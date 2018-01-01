Цыганик: Динамо сможет получить 3 миллиона за перепродажу Яремчука
Ведущий программы Цыганык Live Игорь Цыганык рассказал подробности перехода Романа Яремчука в Гент.
“Динамо заинтересовано в том, чтобы Яремчука хотели приобрести как можно больше клубов и его трансферная цена была как можно выше.
При продаже в Гент сумма трансфера составляла 2 миллиона евро + 30% от перепродажи. Так что Динамо может на нем неплохо заработать.
Если Гент, условно, ставит 10 миллионов, а я думаю, что после Евро-2020 он будет еще выше, то Динамо сможет получить минимум 3 миллиона за трансфер футболиста.
Так что Динамо очень переживает, чтобы Яремчук засветился, и его продали как можно дороже“, - рассказал эксперт в программе Цыганык Live.
Отметим, что Суркис не сожалеет, что продали игрока в Бельгию.
Напомним, что Яремчук забил 11 гол в составе Гента.
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