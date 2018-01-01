Директор Карпат: Мы очень серьезная стрессовая организация

Карпаты хотят обрести стабильность.

Исполнительный директор Карпат Ростислав Ящишин прокомментировал тренерские изменения на посту главного тренера команды.

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“Я думаю, что это много, когда в клубе за 8 лет 21 тренер. Возможно, были тренеры в Карпатах, которые могли дать больше результатов, если бы у них было больше времени. Но не каждый тренер может работать в Карпатах.

Карпаты - это очень серьезная стрессовая организация, где не только от тренера требуют, но и от футболистов и работников.

Это очень требовательный клуб, который требует невозможного для того, чтобы получить максимум. Сейчас мы максимум получить не можем. Очевидно, плохо требуем.

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По моему мнению, каждый тренер обязательно даст результат, если у него будет время и возможности. Если у него чего-то не будет, он результата дать не может.

Я не говорю конкретно о Чижевском или Санжаре. Это вообще аксиома в украинском футболе. Если у тренера есть время, то он даст результат.

Мы работаем с различными агентами. Я каждый день общаюсь с двумя-тремя. Каждый из них что-то дает. От каждого мы чего-то хотим. Но сказать, что один агент управляет всем, я не могу,“ - рассказал Ящишин для Профутбола.

Отметим, что Карпаты хотят провести реконструкцию стадиона.