Тренер разрешил пить спиртное: Как сборная Украины праздновала выход на Евро-2020

Гулянка в честь достижения национальной команды продолжалась до пяти утра.

Сборная Украины обыграла сборную Португалии в рамках отбора на Евро-2020 и обеспечила себе путевку в финальную часть турнира.

Николай Васильков, советник главного тренера сборной Андрея Шевченко по медийным вопросам, рассказал о том, как тренерский штаб и футболисты праздновали свое достижение.

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“Мы праздновали выход на Евро до пяти утра. В раздевалке администратор сборной откупорил большую бутылку шампанского, брызгами намочил футболистов и тренеров!

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Около часа ночи команда продолжила празднование в ресторане отеля, в котором остановилась. Конечно, тренеры позволили футболистам выпить спиртное. На столах было пиво и вино.

Первым тост сказал Андрей Шевченко, поблагодарил команду за проделанную работу. Затем теплые слова мы услышали от Андрея Пятова, Евгения Коноплянки, Руслана Малиновского.

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Ребята вспомнили трудные времена, которые им пришлось пережить, бешеную критику, которая звучала в их адрес в начале сотрудничества с Шевченко. На праздновании футболисты были, как никогда, возвышенные, братались между собой. Была очень домашняя атмосфера, так, как будто за столом праздновала большая семья“, - рассказал Васильков в интервью expres.online.

Вашему вниманию также эксклюзивное видео из раздевалки сборной Украины после выхода на Евро-2020.

Напомним, церемония жеребьевки на Евро-2020 состоится 30-го ноября. Все подробности процедуры можно узнать здесь.

Ранее сообщалось, сколько будут стоить билеты на финальную часть Евро-2020.