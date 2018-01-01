Григорий Суркис - о уголовном деле против Динамо: Не надо комментировать глупости

Динамо всегда платит налоги.

Бывший вице президент УЕФА Григорий Суркис прокомментировал информацию о том, что против Динамо Киев возбуждено уголовное дело из-за неуплаты налогов.

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“Не надо комментировать глупости. Некоторые персоны стараются соревноваться в плане грязи, которую они выливают на Динамо. Киевский клуб всегда платил налоги в полном объеме.

Именно об этом свидетельствует последняя проверка, которая была несколько месяцев назад. Так что я не буду комментировать. Насчет меня - я не должностное лицо Динамо.

По поводу того, что подрались с Павелко - я не буду это комментировать. Посмотрите, разве это нормально, со мной? Спросите у другой стороны, поняли?“, - сказал Суркис для “Радіо Свобода“.

Напомним, что во время матча Украина - Португалия произошел конфликт между братьями Суркисами и Павелко. Отметим, что российский комментатор заступился за Суркиса.