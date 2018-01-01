Павелко: Минай на пустыре создал футбольную базу европейского уровня
Президент УАФ Андрей Павелко поделился впечатлениями после встречи с руководством Миная.
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“Мне нравится, что в Закарпатье есть клуб, чье руководство не только создает команду, которая борется за выход в УПЛ, но и развивает инфраструктуру.
Минай - пример для всех, кто хочет развивать футбол в нашей стране.
Клубы из первой и второй лиги, которые приезжали сюда, увидели, как можно на пустыре создать футбольную базу европейского уровня.
Хочется, чтобы сюда приезжали хорошие команды, популяризировали край.
На встрече с руководством прозвучала хорошая идея, чтобы в следующем году Закарпатье принимало Мемориал Банникова среди молодежных команд“ - приводит слова Павелко официальный сайт Миная.
Напомним, что Павелко был избран главой комитета УЕФА.
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