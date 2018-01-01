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Павелко: Минай на пустыре создал футбольную базу европейского уровня

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Минай пример для многих футбольных клубов.
Андрей Павелко
Андрей Павелко
УАФ

Президент УАФ Андрей Павелко поделился впечатлениями после встречи с руководством Миная. 

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“Мне нравится, что в Закарпатье есть клуб, чье руководство не только создает команду, которая борется за выход в УПЛ, но и развивает инфраструктуру.

Минай - пример для всех, кто хочет развивать футбол в нашей стране.

Клубы из первой и второй лиги, которые приезжали сюда, увидели, как можно на пустыре создать футбольную базу европейского уровня.

Хочется, чтобы сюда приезжали хорошие команды, популяризировали край.

На встрече с руководством прозвучала хорошая идея, чтобы в следующем году Закарпатье принимало Мемориал Банникова среди молодежных команд“ - приводит слова Павелко официальный сайт Миная.

Напомним, что Павелко был избран главой комитета УЕФА.

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Теги: Андрей Павелко, Первая Лига Украины
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