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Суркис: Неизвестно, что было бы с Яремчуком, если бы он остался в Динамо

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Президент Динамо рад успехам Романа.
Роман Яремчук
Роман Яремчук
УАФ

Президент Динамо Игорь Суркис не сомневается, что правильно сделал, когда продали Романа Яремчука.

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“Сейчас, конечно, можно жалеть что мы продали Яремчука, но неизвестно, стал ли он бы таким Яремчуком, если бы он остался в Динамо, достиг ли он бы уровня сборной.

Всегда надо игрокам доверять. Если ему тогда не доверяли, наверное, это был правильный шаг.

Если бы он посидел два года на скамейке, может быть, сейчас бы уже не заиграл бы.

У нас было обоюдно - у него желание, а я понимал, что на тот момент у него не было шансов заиграть в основном составе.

Я за него рад, пускай прогрессирует“, - рассказал Суркис в программе Профутбол.

Отметим, что украинский футболист забил 11-й гол в Бельгии.

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Теги: Игорь Суркис, Роман Яремчук, Динамо Киев
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