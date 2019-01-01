Юрченко: Победа над Десной позволила нам включится в борьбу за второе место

Полузащитник луганчан отметил, что его команда добыла важную победу.

Полузащитник луганской Зари Владлен Юрченко прокомментировал победу над Десной (2:1) в рамках 11-го тура чемпионата Украины.

“Десна не закрывалась в обороне, так как Львов. Они играли в футбол, выбегали в контратаки. А вот во втором тайме на поле была одна команда. Нам удалось перевернуть игру.

В перерыве у нас был очень серьезный разговор. Тренер с нами поговорил, потом мы поговорили между собой. Чуть изменили игру в центре поля. Получили подсказки от тренерского штаба. Взяли мяч под контроль.

Десна хорошо перекрывала центр поля. Но, в большинстве своем, мы неправильно действовали, и открывались в центре поля. У нас есть свои определенные моменты, которых, на вой взгляд, мы не придерживались в первом тайме. А вот во второй половине отыграли как надо.

Приятно выигрывать, особенно в концовке. Это была важная победа над соперником, который выше нас в таблице. Победа позволила включиться в борьбу за 2-3 место. Мы показали характер, продемонстрировали то, что можем поменять свою игру в любой промежуток матча.

Если бы проиграли Десне, тогда бы сильно отстали, а сейчас мы снова включились в борьбу. Наша команда может бороться. Главное продолжать набирать очки, показывая при этом хороший уровень игры“, - цитирует Юрченко пресс-служба луганского клуба.

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