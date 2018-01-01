Нападающий ФК Львов стал автором 500-го нереализованного пенальти в УПЛ

Бразильский футболист не смог отметится голом в матче с Карпатами.

Нападающий ФК Львов Витор Пернамбуко стал автором 500-го нереализованного пенальти в чемпионатах Украины. В матче 11-го тура УПЛ против Карпат (0:0) бразилец не смог пробить голкипера Олега Кудрика.

Отметим, что 353 удара из 500 отразили вратари, 50 раз мяч попадал в штангу или перекладину, 97 - пролетал выше или мимо ворот.

Больше всех пенальти не забили игроки Шахтера (47) и Динамо (40). Ни одного промаха на данный момент не допустили только три клуба: Севастополь (6 ударов), Колос (2) и Днепр-1 (1).