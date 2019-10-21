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Попов: Динамо на каждый матч выходит с настроем на победу

Комментариев: 1
Защитник киевлян провел свой первый поединок после травмы.
Денис Попов
Денис Попов
ФК Динамо Киев

Защитник Динамо Денис Попов прокомментировал минимальную победу над Александрией (1:0) в своем первом матче сезона.

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“Эмоции переполняют. Хорошо, что выиграли, добыли три очка. Рад, что помог. Только позитивные эмоции.

Давление? Комментарии, ничего такого не было. Ребята хорошо действовали в атаке, забили, выиграли. Команда очень хорошо работает.

Могу ли я сказать, что мы сейчас на подъеме? Да, мы стараемся, выходим на каждый матч с настроем на победу. В Динамо другого не бывает - играем только на победу.

Перед игрой волновался, присутствовало волнение. Переживал, чтобы не подвести команду. Потом ребята поддержали. Все нормально. Спасибо нашим болельщикам, что пришли и поддержали. Это очень помогает.

Успею восстановиться к матчу с Копенгагеном? Да, вы видите, график у нас плотный. Но постараемся восстановиться, набраться сил и двигаться дальше.

Как подбородок? Нормально, просто царапина“, - цитирует футболиста пресс-служба киевского клуба.

Напомним, начало текущего сезона Попов пропустил из-за травмы и длительного восстановления.

Смотрите также видео голов и обзор матча Динамо - Александрия.

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Теги: футбол, Динамо, Денис Попов, Александрия, УПЛ
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  21.10.2019, 12:45
Оценка:  0
гость
Спасибо суркису уже не смотрю на игру команды.
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