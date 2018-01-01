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Скрипник стал лучшим тренером 11-го тура УПЛ

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Подопечные Виктора Скрипника обыграли черниговскую Десну.
Виктор Скрипник - лучший тренер 11-го тура УПЛ
Виктор Скрипник - лучший тренер 11-го тура УПЛ
УПЛ

Всеукраинское объединение тренеров по футболу по итогам 11-го тура чемпионата Украины назвало лучшего тренера.

Как сообщает пресс-служба ВОТФ, лучшим наставником минувшего тура стал главный тренер Зари Виктор Скрипник. Его команда добыла победу в матче против Десны, при этом до 80-й минуты встречи команда проигрывала.

Отметим, что за минувший тур Скрипник получил оценку 4,6.

Вашему вниманию также видео голов и обзор матча Заря - Десна (2:1).

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Теги: Виктор Скрипник, Заря, Заря Луганск, футбол, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол
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