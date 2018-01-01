Скрипник стал лучшим тренером 11-го тура УПЛ
Подопечные Виктора Скрипника обыграли черниговскую Десну.
Всеукраинское объединение тренеров по футболу по итогам 11-го тура чемпионата Украины назвало лучшего тренера.
Как сообщает пресс-служба ВОТФ, лучшим наставником минувшего тура стал главный тренер Зари Виктор Скрипник. Его команда добыла победу в матче против Десны, при этом до 80-й минуты встречи команда проигрывала.
Отметим, что за минувший тур Скрипник получил оценку 4,6.
Вашему вниманию также видео голов и обзор матча Заря - Десна (2:1).
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